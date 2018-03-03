Полторак: Україна сама може розробляти новітнє озброєння

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КИЇВ. 3 березня. УНН. В України є свої можливості щодо розробки і прийняття на озброєння нової військової техніки, новітнього озброєння. Про це заявив міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на прес-службу оборонного відомства.

"Ми маємо використовувати допомогу не тільки від наших закордонних партнерів, яку надають нам такі країни, як Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада, а також інші країни. Ми маємо розраховувати також і на наші можливості і потужності. Оборонно-промисловий комплекс країни працює достатньо, останній рік-два дуже потужно, якщо порівняти як це було на початку", – сказав міністр оборони.

"У нас є свої можливості щодо розробки і прийняття на озброєння нової військової техніки, новітнього озброєння, яке досить суттєво вплине на ситуацію в Збройних силах України, на стан озброєння, а також на ситуацію, яка на сьогоднішній день існує на лінії зіткнення в районі проведення АТО", – підкреслив С.Полторак.

Нагадаємо, РНБО виступила за спрощення експорту та імпорту озброєння і військової техніки.

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