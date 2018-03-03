Полторак: Украина сама может разрабатывать новейшее вооружение

"Мы должны использовать помощь не только от наших зарубежных партнеров, которую предоставляют нам такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, а также другие страны. Мы должны рассчитывать также и на наши возможности и мощности. Оборонно-промышленный комплекс страны работает достаточно, последний год-два очень мощно, если сравнить как это было в начале", - сказал министр обороны.

"У нас есть свои возможности разработки и принятия на вооружение новой военной техники, новейшего вооружения, которое весьма существенно повлияет на ситуацию в Вооруженных силах Украины, на состояние вооружения, а также на ситуацию, которая на сегодняшний день существует на линии соприкосновения в районе проведения АТО", - подчеркнул С.Полторак.

Напомним, СНБО выступил за упрощение экспорта и импорта вооружения и военной техники.