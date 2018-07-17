Полторак: США виділять на укріплення обороноздатності України 100 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. США найближчим часом нададуть Україні допомогу в зміцненні обороноздатності на 100 млн доларів. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр оборони України Степан Полторак, інформує УНН.
“Міністр оборони США після прийняття закону про національну безпеку, після аналізу, який вони провели зі реформування ЗС, зазначив, що найближчим часом США нададуть допомогу Україні для зміцнення обороноздатності української армії, для поставки озброєння, техніки, оснащення на 100 млн доларів”, — зазначив Полторак.
Нагадаємо, 9 липня, офіційно набрало чинності рішення Євросоюзу про виділення Україні мільярда євро в якості макрофінансової допомоги.