Полторак: США виділять на укріплення обороноздатності України 100 млн доларів

“Міністр оборони США після прийняття закону про національну безпеку, після аналізу, який вони провели зі реформування ЗС, зазначив, що найближчим часом США нададуть допомогу Україні для зміцнення обороноздатності української армії, для поставки озброєння, техніки, оснащення на 100 млн доларів”, — зазначив Полторак.

Нагадаємо, 9 липня, офіційно набрало чинності рішення Євросоюзу про виділення Україні мільярда євро в якості макрофінансової допомоги.