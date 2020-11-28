Польський бомбардир став хокеїстом українського клубу

За 4 сезони в МХЛ нападник встиг зіграти в 96 матчах і набрати 51 (29 + 22) бал при показнику корисності +10. Сезон 2016/17 Корчоха провів у першості Білорусі, виступаючи за “Арарат” з Єревану. У білоруському чемпіонаті форвард зіграв 49 матчів і заробив 63 (35 + 28) очки. У тому сезоні цей результат дозволив нападнику посісти п’яте місце в топі бомбардирів чемпіонату.

Наступні 3 сезону Корчоха провів в чемпіона Польщі, де форвард зіграв у складах команд “Торунь” і “Сосновець”. Сумарно за 3 сезону нападаючий зіграв в 130 матчах і набрав 152 (58 + 94) очки.

Додамо, дебютант УХЛ “Маріуполь” з 6-ма очками займає 6 місце із 8-ми в першості України.