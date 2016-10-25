Польські депутати закликали РФ звільнити українських журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. П’ятнадцять польських парламентаріїв закликали владу Російської Федерації негайно звільнити українських журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену, яких російські служби тримають у в’язниці за важкими звинуваченням у “шпигунській діяльності”, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.
“Заяву, автором якої виступив депутат Сейму Марцін Свєнціцький, підтримали п’ятнадцять депутатів від партій Право і справедливість, Громадянська платформа, Сучасна і парламентської групи „Європейські демократи“. Вони закликали владу Росії негайно звільнити українських громадян”, — йдеться в повідомленні.
Польські депутати зазначають, що утримання в Росії журналістів Р.Сущенка та М.Семени свідчить про те, що їх переслідують за професійну діяльність.
“Ми, парламентарії Республіки Польща, протестуємо проти арешту владою Російської Федерації українських журналістів — Романа Сущенка, кореспондента українського національного інформаційного агентства Укрінформ у Франції, і Миколи Семени, співробітника Радіо Свобода у Криму.
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Обставини їхнього затримання свідчать про те, що їх переслідують за професійну журналістську діяльність. Їм висунули необґрунтовані кримінальні звинувачення, зокрема? про нібито шпигунську діяльність. Такі дії є промовистим порушенням прав людини, порушенням свободи слова та мають на меті залякати журналістів.
Закликаємо владу Російської Федерації негайно звільнити Романа Сущенка і Миколу Семену та інших громадян України, котрих через політичні мотиви тримають у російських в’язницях та слідчих ізоляторах”, — наголошують у заяві польські депутати.
Як повідомляв УНН, українського журналіста Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
У Міноборони заяви ФСБ РФ щодо належності журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією.