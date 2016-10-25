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Польские депутаты призвали РФ освободить украинских журналистов

Польские депутаты призвали РФ освободить украинских журналистов

Киев • УНН

 • 7421 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Пятнадцать польских парламентариев призвали власти Российской Федерации немедленно освободить украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семену, которых российские службы держат в тюрьме по обвинению в "шпионской деятельности", передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Заявление, автором которого выступил депутат Сейма Марцин Свенцицкий, поддержали пятнадцать депутатов от партий Право и справедливость, Гражданская платформа, Современная и парламентской группы "Европейские демократы". Они призвали власти России немедленно освободить украинских граждан", - говорится в сообщении.

Польские депутаты отмечают, что арест в России журналистов Р.Сущенко и Н.Семены свидетельствует о том, что их преследуют за профессиональную деятельность.

"Мы, парламентарии Республики Польша, протестуем против ареста властями Российской Федерации украинских журналистов - Романа Сущенко, корреспондента украинского национального информационного агентства Укринформ во Франции, и Николая Семены, сотрудника Радио Свобода в Крыму.

Обстоятельства их задержания свидетельствуют о том, что их преследуют за профессиональную журналистскую деятельность. Им предъявили необоснованные уголовные обвинения, в частности, о якобы шпионской деятельности. Такие действия являются красноречивым нарушением прав человека, нарушением свободы слова и имеют целью запугать журналистов.

Призываем власти Российской Федерации немедленно освободить Романа Сущенко и Николая Семену и других граждан Украины, которых по политическим мотивам держат в российских тюрьмах и следственных изоляторах", - отмечают в заявлении польские депутаты.

Как сообщал УНН, украинского журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделениям Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.

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