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Польща збирається пропрацювати міграційну політику щодо України

Польща збирається пропрацювати міграційну політику щодо України

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Рада міністрів Польщі прийняла рішення про анулювання документа “Міграційна політика Польщі”, створеного 2012 року, і збирається розробити нову, де, зокрема, планується взяти до уваги політику стосовно економічних мігрантів з України, передає УНН з посиланням на Польске радіо.

Як повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Блащак, необхідно розробити нову міграційну політику держави. Він звернув увагу, що п’ять років тому не було враховано актуальних проблем, які з’явилися перед Польщею.

Цей документ “не враховував ситуації міграційної кризи, з якою зіткнулась Європа”, - сказав М.Блащак.

Як додав політик, важливими є два аспекти міграційної політики - вплив на ринок праці та безпека громадян.

Державний секретар міністерства внутрішніх справ і адміністрації Якуб Скіба зазначив, що, створюючи нову міграційну політику, слід розрізняти біженців та економічних мігрантів, а також виступити проти їх автоматичної релокації.

Як він зазначив, треба "взяти до уваги політику стосовно економічних мігрантів з України". У цьому питанні “необхідна співпраця багатьох зацікавлених державних органів”, - відзначив Я.Скіба.

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі наголошує на необхідності конкретних дій, таких, як ретельний моніторинг міграційних процесів, перспективне мислення про інтеграцію або асиміляцію економічних мігрантів та гарантія безпеки в контексті терористичних загроз.

Нагадаємо, агентство ЄС з охорони кордонів побудує штаб-квартиру в Польщі.

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