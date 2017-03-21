Польша собирается проработать миграционную политику в отношении Украины

Как сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак, необходимо разработать новую миграционную политику государства. Он обратил внимание, что пять лет назад не было учтено актуальных проблем, которые появились перед Польшей.

Этот документ "не учитывал ситуации миграционного кризиса, с которым столкнулась Европа", - сказал М.Блащак.

Как добавил политик, важны два аспекта миграционной политики - воздействие на рынок труда и безопасность граждан.

Государственный секретарь министерства внутренних дел и администрации Якуб Скиба отметил, что, создавая новую миграционную политику, следует различать беженцев и экономических мигрантов, а также выступить против их автоматической релокации.

Как он отметил, нужно "принять во внимание политику в отношении экономических мигрантов из Украины". В этом вопросе "необходимо сотрудничество многих государственных органов", - отметил Я.Скиба.

Министерство внутренних дел и администрации Польши отмечает необходимость конкретных действий, таких, как тщательный мониторинг миграционных процессов, перспективное мышление об интеграции или ассимиляции экономических мигрантов и гарантия безопасности в контексте террористических угроз.

Напомним, агентство ЕС по охране границ построит штаб-квартиру в Польше.