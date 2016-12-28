Польща заявила про призупинення нового договору Брюсселя з "Газпромом"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Нова угода між Єврокомісією і російським “Газпромом” про використання газопроводу OPAL припинено, повідомив у вівторок, 27 грудня, польський державний газовий оператор PGNiG. Це пов’язано з тим, що Європейський суд у Люксембурзі прийняв до розгляду позов PGNiG проти нового договору Брюсселя з Москвою. Таким чином, нова угода буде заморожена до тих пір, поки суд у Люксембурзі не прийме рішення по цій справі, передає УНН з посиланням на Reuters.
В Європейському суді поки не коментують ситуацію, а представник Єврокомісії заявив, що Брюссель візьме до уваги рішення суду, але переконаний у законності своїх домовленостей з “Газпромом”.
В кінці жовтня Єврокомісія дозволила “Газпрому” претендувати на прокачку до Європи додатково від 7,7 млрд до 10,2 млрд кубометрів газу на додачу до вже наявного права використовувати половину потужності газопроводу OPAL, який пов’язує “Північний потік” з країнами ЄС через територію Німеччини. Згідно з ухваленим рішенням, від 10 до 20 відсотків потужності OPAL повинно бути зарезервовано для інших постачальників газу, а, якщо ці потужності залишаться незатребуваними, “Газпром” отримає шанс претендувати і на них.
Варшава піддала рішення Брюсселя жорсткій критиці, заявивши, що воно загрожує безпеки енергопостачань в країни Центральної та Східної Європи. Нарощування потужностей прокачування ОPAL дозволить російському концерну доставляти до Європи більше газу в обхід традиційного маршруту через територію України.