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Польща відновила авіасполучення з Україною

Польща відновила авіасполучення з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Польща відновила авіасполучення з Україною - в аеропорт “Жуляни” прибули три літаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані аеропорту.

Згідно з данними електронного табло прильотів аеропорту “Жуляни”, сьогодні до аеропорту прибули перші три літаки з Польщі після зупинки авіасполучення. Вони прибули з Вроцлава, Варшави та Кракова - від компанії Wizz Air.

Нагадаємо, Україна потрапила до списку країн "червоної зони", а отже не відповідає критеріям захворюваності на COVID-19 для активного відновлення міжнародного авіасполучення.

Також нагадаємо, Польща закрила свої кордони для іноземців з 14 березня.

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