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Польша возобновила авиасообщение с Украиной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Польша возобновила авиасообщение с Украиной - в аэропорт "Жуляны" прибыли три самолета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные аэропорта.

Согласно данным электронного табло прилетов аэропорта "Жуляны", сегодня в аэропорт прибыли первые три самолета из Польши после остановки авиасообщения. Они прибыли из Вроцлава, Варшавы и Кракова - от компании Wizz Air.

Напомним, Украина попала в список стран "красной зоны", а следовательно не отвечает критериям по заболеваемости COVID-19 для активного восстановления международного авиасообщения.

Также напомним, Польша закрыла свои границы для иностранцев с 14 марта.

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