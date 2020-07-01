Польша возобновила авиасообщение с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Польша возобновила авиасообщение с Украиной - в аэропорт "Жуляны" прибыли три самолета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные аэропорта.
Согласно данным электронного табло прилетов аэропорта "Жуляны", сегодня в аэропорт прибыли первые три самолета из Польши после остановки авиасообщения. Они прибыли из Вроцлава, Варшавы и Кракова - от компании Wizz Air.
Напомним, Украина попала в список стран "красной зоны", а следовательно не отвечает критериям по заболеваемости COVID-19 для активного восстановления международного авиасообщения.
Также напомним, Польша закрыла свои границы для иностранцев с 14 марта.