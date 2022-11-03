Польща поскаржилася до Європейського суду на правила щодо скорочення газу

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«За рекомендацією міністерства юстиції уряд вчора подав скаргу до Європейського суду на постанову про скорочення газу, ухвалену в липні 2022 року. У скарзі Польща стверджує, що ухвала була видана з порушенням договорів», — йдеться в повідомленні у Twitter заступника міністра юстиції Себастьяна Калети.

Контекст

Країни Європейського Союзу, які готуються до подальшого скорочення постачання російського газу, затвердили екстрений план щодо стримування попиту після укладення компромісних угод щодо обмеження скорочення споживання для деяких країн.

Згідно з планом, скорочення можуть стати обов'язковими у разі надзвичайної ситуації з постачанням за умови згоди більшості країн ЄС. Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти цього плану.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький свого часу заявив, що можливе рішення про примусове скорочення споживання газу в Євросоюзі має ухвалюватися одноголосно, а не кваліфікованою більшістю голосів.