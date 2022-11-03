Польша пожаловалась в Европейский суд на правила по сокращению газа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Польша пожаловалась в Европейский суд на правила ЕС по сокращению газа, согласованные ранее в этом году, заявил в четверг замминистра юстиции, добавив, что правила не были согласованы блоком единогласно, как это должно было быть. Об этом пишет УНН.
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«По рекомендации министерства юстиции правительство вчера подало жалобу в Европейский суд на постановление о сокращении газа, принятое в июле 2022 года. В жалобе Польша утверждает, что определение было выдано с нарушением договоров», — говорится в сообщении Twitter заместителя министра юстиции Себастьяна Калеты.
Контекст
Готовящиеся к дальнейшему сокращению поставок российского газа страны Европейского Союза утвердили экстренный план по сдерживанию спроса после заключения компромиссных соглашений по ограничению сокращения потребления для некоторых стран.
Согласно плану, сокращения могут стать обязательными в случае чрезвычайной ситуации со снабжением при условии согласия большинства стран ЕС. Венгрия была единственной страной, выступившей против этого плана.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свое время заявил, что возможное решение о принудительном сокращении потребления газа в Евросоюзе должно приниматься единогласно, а не квалифицированным большинством голосов.