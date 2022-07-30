Польща передасть Україні вісім самохідних гаубиць "Krab” – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Польща готова передати перші вісім самохідних гаубиць AHS Krab, вироблені в рамках оборонного контракту з Україною. Про це повідомляє Polskieradio24, пише УНН.
Цитата
"Вісім гаубиць "Krab" із підписаного в червні контракту з Україною готові до передачі одержувачу", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що наразі очікується завершення останніх формальностей, після чого техніку буде транспортовано в Україну. "Краби” передаються Україні в рамках імплементації міжурядової угоди, яку Польща та Україна уклали в Києві на початку червня.
Контракт вартістю понад 3 млрд злотих передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української армії близько 60 "Крабів" та додаткових машин.
Окрім того, у Польщі завершується чергове навчання військовослужбовців української армії, які керуватимуть гаубицями.
Доповнення
У червні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Польща в рамках найбільшого за 30 років контракту поставить Україні понад 50 гармат-гаубиць Krab на суму близько 3 млрд злотих (приблизно 698,28 млн дол).