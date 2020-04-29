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Полозова викликали до Слідчого комітету РФ по справі Джемілєва

Полозова викликали до Слідчого комітету РФ по справі Джемілєва

Київ • УНН

 • 16649 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Адвоката Миколу Полозова викликали до Слідчого комітету Російської Федерації по справі лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. Полозов зазначив, що слідство підходить до завершення. Про це він написав у своєму Facebоok, передає УНН.

“Справа Мустафи Джемілєва. Слідчий ГСУ СК по РК і Севастополю, в провадженні якого перебуває кримінальна справа щодо Мустафи Джемілєва, здійснив виклик захисника для участі в слідчих діях на 5 травня. Планується пред’явлення звинувачення в остаточній редакції. Судячи з усього, слідство підходить до свого завершення”, — написав Полозов.

Як повідомляв УНН раніше, Слідчий комітет Росії в анексованому Криму дозволив адвокату Миколі Полозову офіційно представляти лідера кримських татар Мустафу Джемілєва.

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