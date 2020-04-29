Полозова викликали до Слідчого комітету РФ по справі Джемілєва

“Справа Мустафи Джемілєва. Слідчий ГСУ СК по РК і Севастополю, в провадженні якого перебуває кримінальна справа щодо Мустафи Джемілєва, здійснив виклик захисника для участі в слідчих діях на 5 травня. Планується пред’явлення звинувачення в остаточній редакції. Судячи з усього, слідство підходить до свого завершення”, — написав Полозов.

Як повідомляв УНН раніше, Слідчий комітет Росії в анексованому Криму дозволив адвокату Миколі Полозову офіційно представляти лідера кримських татар Мустафу Джемілєва.