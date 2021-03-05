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Політв’язень Шаблій повернувся в Україну

Політв’язень Шаблій повернувся в Україну

Київ • УНН

 • 20059 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. До України повернувся політв’язень Кремля Гліб Шаблій після понад 4 років незаконного ув’язнення в окупованому Криму та в РФ. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Цитата

“Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув’язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру”, — написав Кулеба.

Доповнення

Фігуранта справи “кримських диверсантів” Гліба Шаблія, був засуджений підконтрольним Кремлю Гагарінським районним судом Севастополя за звинуваченням у незаконному виготовленні і перевезенні вибухових речовин. Потім його етапували з колонії в російській Уфі, де він відбував покарання, в СІЗО Омська.

Нагадаємо, український політв’язень Олександр Шумков, який відбув тюремний строк у виправній колонії № 4 у Тверській області, перетнув українсько-російський кордон.

Українські Національні Новини

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