Поліція заявила, що масові заходи в Україні пройшли без серйозних порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогоднішні масові заходи в Україні пройшли без серйозних порушень публічного порядку, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.
"Сьогодні, 18 березня, у кількох обласних центрах і в Києві пройшли масові заходи, у тому числі – біля дипломатичних установ РФ з метою недопущення виборів президента цієї країни.
На всіх масових заходах правоохоронці забезпечили безпеку громадян. Акції пройшли без серйозних порушень громадського порядку," - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, поліція Києва посилила заходи безпеки у центрі та біля дипломатичних і консульських установ РФ.
Раніше правоохоронці повідомляли про два десятки активістів під консульством РФ у Харкові.
Як повідомляв УНН, вранці 18 березня надійшло повідомлення про замінування консульства Росії в Одесі.