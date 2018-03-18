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Поліція заявила, що масові заходи в Україні пройшли без серйозних порушень

Київ • УНН

 • 9924 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогоднішні масові заходи в Україні пройшли без серйозних порушень публічного порядку, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.

"Сьогодні, 18 березня, у кількох обласних центрах і в Києві пройшли масові заходи, у тому числі – біля дипломатичних установ РФ з метою недопущення виборів президента цієї країни.

На всіх масових заходах правоохоронці забезпечили безпеку громадян. Акції пройшли без серйозних порушень громадського порядку," - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Активісти біля консульства РФ у Львові спалили міні-Кремль

Нагадаємо, поліція Києва посилила заходи безпеки у центрі та біля дипломатичних і консульських установ РФ.

Раніше правоохоронці повідомляли про два десятки активістів під консульством РФ у Харкові.

Як повідомляв УНН, вранці 18 березня надійшло повідомлення про замінування консульства Росії в Одесі.

Українські Національні Новини

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