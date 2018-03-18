Полиция заявила, что массовые мероприятия в Украине прошли без серьезных нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодняшние массовые мероприятия в Украине прошли без серьезных нарушений общественного порядка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"Сегодня, 18 марта, в нескольких областных центрах и в Киеве прошли массовые мероприятия, в том числе - у дипломатических учреждений РФ с целью недопущения выборов президента этой страны.
На всех массовых мероприятиях правоохранители обеспечили безопасность граждан. Акции прошли без серьезных нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.
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Напомним, полиция Киева усилила меры безопасности в центре и у дипломатических и консульских учреждений РФ.
Ранее правоохранители сообщали о двух десятков активистов под консульством РФ в Харькове.
Как сообщал УНН, утром 18 марта поступило сообщение о заминировании консульства России в Одессе.