Поліція затримала втікача з колонії під Полтавою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Поліція затримала втікача з колонії під Полтавою, який встиг дібратися до Кобеляк, що за близько 70 км від обласного центру. Про це повідомив у середу речник ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв, передає УНН.
"Особливо небезпечного злочинця, що втік учора із колонії під Полтавою, поліція затримала в Кобеляках", - написав він у Facebook.
Нагадаємо, у Вінницькій області розшукують засудженого чоловіка, який втік з виправної установи, де проходять соціальну реабілітацію.
Як повідомляв УНН, на Харківщині знайшли тіло чоловіка, який перебував у розшуку.