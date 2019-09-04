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Поліція затримала втікача з колонії під Полтавою

Поліція затримала втікача з колонії під Полтавою

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Поліція затримала втікача з колонії під Полтавою, який встиг дібратися до Кобеляк, що за близько 70 км від обласного центру. Про це повідомив у середу речник ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв, передає УНН.

"Особливо небезпечного злочинця, що втік учора із колонії під Полтавою, поліція затримала в Кобеляках", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, у Вінницькій області розшукують засудженого чоловіка, який втік з виправної установи, де проходять соціальну реабілітацію.

Як повідомляв УНН, на Харківщині знайшли тіло чоловіка, який перебував у розшуку.

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