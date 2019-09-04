Полиция задержала сбежавшего из колонии под Полтавой

"Особо опасного преступника, сбежавшего вчера из колонии под Полтавой, полиция задержала в Кобеляках", - написал он в Facebook.

Напомним, в Винницкой области разыскивают судимого мужчину, который бежал из исправительного учреждения, где проходят социальную реабилитацию.

Как сообщал УНН, в Харьковской области нашли тело мужчины, который находился в розыске.