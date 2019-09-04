Полиция задержала сбежавшего из колонии под Полтавой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Полиция задержала сбежавшего из колонии под Полтавой, который успел добраться до Кобеляк, что в около 70 км от областного центра. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев, передает УНН.
"Особо опасного преступника, сбежавшего вчера из колонии под Полтавой, полиция задержала в Кобеляках", - написал он в Facebook.
Напомним, в Винницкой области разыскивают судимого мужчину, который бежал из исправительного учреждения, где проходят социальную реабилитацию.
Как сообщал УНН, в Харьковской области нашли тело мужчины, который находился в розыске.