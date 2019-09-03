На Вінниччині з виправної установи втік засуджений
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Вінницькій області розшукують засудженого чоловіка, який втік з виправної установи. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в області, передає УНН.
"Ладижинським відділенням поліції встановлюється місцеперебування Мартинюка Олександра Петровича, 24.04.1989 р.н., який 31 серпня здійснив втечу з ладижинського підприємства, де засуджені проходять соціальну реабілітацію. У 2017 році чоловік був засуджений за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК України до 4 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні поліції.
Також у повідомленні вказані прикмети втікача: зріст 170 см, чорне коротке волосся, карі очі. Він був одягнений в темно-синю футболку, чорні спортивні штани, чорну кепку, чорні шкіряні туфлі.
Нагадаємо, на Харківщині знайшли тіло чоловіка, який перебував у розшуку.