В Винницкой области из исправительного учреждения сбежал осужденный

"Ладыжинским отделением полиции устанавливается местонахождение Мартынюка Александра Петровича, 24.04.1989 г.р., который 31 августа совершил побег из Ладыжинского предприятия, где осужденные проходят социальную реабилитацию. В 2017 году мужчина был осужден по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украина к 4 годам лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

Также в сообщении указаны приметы беглеца: рост 170 см, черные короткие волосы, карие глаза. Он был одет в темно-синюю футболку, черные спортивные штаны, черную кепку, черные кожаные туфли.

Напомним, в Харьковской области нашли тело мужчины, который находился в розыске.