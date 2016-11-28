Поліція затримала чоловіків, які до смерті побили жителя Вінниччини

Так, 26 листопада до Ладижинської поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію 36-річного місцевого жителя. В чоловіка діагностували розрив селезінки та внутрішній крововилив. Медикам не вдалось врятувати потерпілого, під час надання допомоги чоловік помер.

В ході проведення першочергових оперативних заходів поліцейські встановили, що до побиття загиблого причетні троє жителів районного центру віком 23,28 та 30 років.

Через давні неприязні стосунки зловмисники, прийшовши до потерпілого додому 23 листопада побили його. Чоловік звернувся за допомогою медиків лише через три дні.

Правопорушники затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Інформація про подію внесена до ЄРДР за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.