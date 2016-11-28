Полиция задержала мужчин, которые до смерти избили жителя Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Полицейские задержали трех мужчин, которые до смерти избили местного жителя в Винницкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
Так, 26 ноября до Ладыженской полиции от врачей поступило сообщение о госпитализации 36-летнего местного жителя. У мужчины диагностировали разрыв селезенки и внутреннее кровоизлияние. Медикам не удалось спасти пострадавшего, во время оказания помощи мужчина скончался.
В ходе проведения первоочередных оперативных мероприятий полицейские установили, что к избиению погибшего причастны трое жителей районного центра в возрасте 23, 28 и 30 лет.
Через давние неприязненные отношения злоумышленники, придя к потерпевшему домой 23 ноября избили его. Мужчина обратился за помощью медиков только через три дня.
Правонарушители задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.