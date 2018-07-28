Поліція: заходи у межах Ходи за єдину помісну церкву пройшли спокійно

За словами Фацевича, у заходах з нагоди 1030-ї річниці Хрещення Київської Русі, що відбувалися сьогодні у Києві, взяли участь віряни Української Православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної церкви.

Поліцейські забезпечили безпеку дорожнього руху під час пересування організованих груп з інших регіонів держави.

"У цілому до столиці прибуло більше тисячі автобусів із громадянами, які мали намір взяти участь у Хресній ході за Єдину помісну церкву в Україні. Всі вони дісталися до Києва без якихось пригод чи порушень", - повідомили у поліції.

За словами заступника голови Нацполіції, зараз правоохоронці тримають на контролі ситуацію на автошляхах у зв’язку із прибуттям та переміщенням значної кількості транспорту із вірянами. Зокрема, посилено наряди патрульної поліції на дорогах державного значення. Крім того, патрульні наряди супроводжують і транспорт, на якому прибули найбільш значні за кількістю організовані групи з інших регіонів держави.

"Зусиллями Національної поліції забезпечено безпеку громадян під час цього заходу. Працювали групи вибухотехніків, кінологів, патрульна поліція. Заходи пройшли досить спокійно", - зазначив Фацевич.

Нагадаємо, у МВС заявили, що участь у Хресній ході за єдину помістну церкву у Києві взяли близько 65 тисяч вірян.