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Полиция: мероприятия в рамках шествия за единую поместную церковь прошли спокойно

Полиция: мероприятия в рамках шествия за единую поместную церковь прошли спокойно

Киев  •  УНН

 • 10227 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Мероприятия в рамках шествия за единую поместную церковь в Украине в субботу прошли спокойно. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По словам Фацевича, в мероприятиях по случаю 1030-й годовщины Крещения Киевской Руси, которые происходили сегодня в Киеве, приняли участие верующие Украинской Православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви.

Полицейские обеспечили безопасность дорожного движения во время передвижения организованных групп из других регионов страны.

"В целом в столицу прибыло более тысячи автобусов с гражданами, которые намеревались принять участие в Крестном ходе за Единую поместную церковь в Украине. Все они добрались до Киева без каких-либо происшествий или нарушений", - сообщили в полиции.

По словам заместителя председателя Нацполиции, сейчас правоохранители держат на контроле ситуацию на дорогах в связи с прибытием и перемещением значительного количества транспорта с верующими. В частности, усилены наряды патрульной полиции на дорогах государственного значения. Кроме того, патрульные наряды сопровождают и транспорт, на котором прибыли наиболее значительные по количеству организованные группы из других регионов страны.

"Усилиями Национальной полиции обеспечена безопасность граждан во время этого мероприятия. Работали группы взрывотехников, кинологов, патрульная полиция. Мероприятия прошли достаточно спокойно", - отметил Фацевич.

Напомним, в МВД заявили, что участие в Крестном ходе за единую поместных церковь в Киеве приняли около 65 тысяч верующих.

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