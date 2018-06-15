Поліція вилучила з місця вибуху автівки в Києві фрагменти гранати РГД-5
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Причиною вибуху, внаслідок якого вчора у Києві постраждали четверо дітей, могла стати граната РГД-5, фрагменти якої вилучені з місця події. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник ГУНП у м.Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“Вже встановлено, що коробка була всередині автомобіля, діти її дістали, і вибух стався, коли одна із дівчат її відкрила. Хазяїн авто перебуває в райуправлінні, з ним працюють. Він пояснює, звідки могло це взятися. Попередньо, з місця події вилучено фрагменти гранати РГД-5, але остаточно скаже, що це, вибухотехнічна експертиза”, — сказав Крищенко.
Він підтвердив інформацію, що власник автомобіля, з якого діти витягнули коробку з небезпечним предметом, є учасником АТО.
“Так, він є офіцер запасу, і він брав участь в Антитерористичній операції і є учасником бойових дій. Він брав участь у підрозділах Збройних Сил”, — зазначив Крищенко.
Водночас він спростував повідомлення про те, що цей чоловік втік з Києва після трагічної події з дітьми.
“Він виїхав до Рівненської області за декілька днів до події”, — наголосив начальник столичної поліції.
Щодо версій, Крищенко зазначив, що поліція не виключає, що хтось інший заклав вибухівку. Також не виключена можливість терористичного акту, тому поліція співпрацює зі Службою безпеки України.
Нагадаємо, 14 червня у Києві на вулиці Чорнобильській вибухнув автомобіль, постраждали четверо дітей.