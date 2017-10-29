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Поліція вже відкрила шість проваджень через порушення на виборах ОТГ

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Правоохоронні органи відкрили на даний час шість кримінальних проваджень за результатами перевірки повідомлень про порушення на місцевих виборах об’єднаних територіальних громад, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції України.

"За результатами перевірки повідомлень слідчими підрозділами відкрито 6 кримінальних проваджень. Два з них відкрито у зв’язку з надходженням інформації про можливий підкуп виборців шляхом роздачі так званих "продуктових наборів" –в Кілійському районі Одещини та в Хмельницькому районі Хмельницької області", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, станом на 9:00 відкрито 1919 виборчих дільниць. Дві з дільниць відкрилися із запізненням: у селі Чайковичі Самбірського району Львівської області та в селі Матусів Шполянського району Черкаської області. Невчасне відкриття дільниць пов’язане з повторним перерахунком виборчих бюлетенів.

Також, за даними відомства, на даний час не працює одна виборча дільниця – в селі Софіївка Білозерського району Херсонської області. Члени комісії встановили відсутність у виборчих бюлетенях прізвища одного з кандидатів.

Разом з тим, додали у поліції, в період проведення виборчої кампанії до територіальних органів поліції надійшло 71 повідомлення про події, пов’язані з цим процесом.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні пройдуть вибори в 201 об'єднаній територіальній громаді.

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