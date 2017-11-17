Поліція внесла до журналу єдиного обліку інцидент з журналістом УНН біля ТЦ

“Столична поліція внесла до журналу єдиного обліку заяву про застосування неправомірної фізичної сили щодо журналіста УНН охоронця ТЦ „Dream Town“ та вирішує питання про відкриття кримінального провадження”, — повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікації ГУНП м Києва.

“Факт події внесено до журналу єдиного обліку, вирішується питання про відкривання кримінального провадження”, — сказали в поліції.

На уточнююче запитання, в який термін це питання буде вирішено, у поліції відповіли: “упродовж трьох діб”.

Нагадаємо, охорона столичного торгового центру перешкоджала роботі журналіста УНН.