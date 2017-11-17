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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25923 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 45229 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 54949 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 59185 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52561 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 94736 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100302 просмотра

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Полиция внесла в журнал единого учета инцидент с журналистом УНН возле ТЦ

Полиция внесла в журнал единого учета инцидент с журналистом УНН возле ТЦ

Киев  •  УНН

 • 14873 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Полиция внесла в журнал единого учета инцидент с журналистом УНН и решает вопрос открытия уголовного производства.

“Столичная полиция внесла в журнал единого учета заявление о применении неправомерной физической силы в отношении журналиста УНН охранником ТЦ „Dream Town“ и решает вопрос об открытии уголовного производства”, — сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации ГУНП Киева.

“Факт события внесен в журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства”, — сказали в полиции.

На уточняющий вопрос, в какой срок этот вопрос будет решен, в полиции ответили: “в течение трех суток”.

Напомним, охрана столичного торгового центра препятствовала работе журналиста УНН.

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