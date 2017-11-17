Полиция внесла в журнал единого учета инцидент с журналистом УНН возле ТЦ

“Столичная полиция внесла в журнал единого учета заявление о применении неправомерной физической силы в отношении журналиста УНН охранником ТЦ „Dream Town“ и решает вопрос об открытии уголовного производства”, — сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации ГУНП Киева.

“Факт события внесен в журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства”, — сказали в полиции.

На уточняющий вопрос, в какой срок этот вопрос будет решен, в полиции ответили: “в течение трех суток”.

Напомним, охрана столичного торгового центра препятствовала работе журналиста УНН.