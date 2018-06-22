Поліція відкрила провадження за фактом пожежі у відділенні банку в Києві

“Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі”, — сказано у повідомленні.

За даними поліції, з місця події експерти вилучили обгорілу печатку, жодних решток будь-яких вибухових пристроїв не виявили.

Як розповів свідок події, до будівлі підійшли двоє чоловіків у темному одязі і розбили вікно. Після чого чоловік пішов за телефоном, а коли повернувся, їх вже не було. Крім того, правоохоронці поспілкувалися із працівниками банківського відділення, однак вони не можуть припустити, хто це міг зробити: серйозних конфліктів із клієнтами не було.

Нагадаємо, у Києві у відділення банку кинули "коктейлі Молотова".