Поліція в Мосулі ліквідувала одного з ватажків "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поліція Іраку повідомила про ліквідацію в Мосулі одного з ватажків терористичного угрупування “Ісламська держава”, відомого як Абу Хаджір ар-Руси. Про це повідомляють РІА “Новости”, передає УНН.
За словами Голови федеральної поліції Іраку, генерал-лейтенанта Раєда Шакера, ватажка терористів “ІД” знищили ракетним ударом, завданим по його штабу в районі Ас-Саура в західній частині міста.
Також видання зазначає, що силовики поки не можуть з точністю назвати ні справжнього імені, ні громадянства знищеного бойовика, але наголошують, що, судячи з прізвиська, він може бути вихідцем з Росії.
Нагадаємо, 16 квітня, бойовики ІД використали хімічну зброю стосовно іракських військових в одному з нещодавно звільнених від джихадистів районів західного Мосула.