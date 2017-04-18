Полиция в Мосуле ликвидировала одного из главарей "Исламского государства"

По словам председателя федеральной полиции Ирака, генерал-лейтенанта Раеда Шакера, главаря террористов "ИД" уничтожили ракетным ударом, нанесенным по его штабу в районе Ас-Саура в западной части города.

Также издание отмечает, что силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного боевика, но отмечают, что, судя по прозвищу, он может быть выходцем из России.

Напомним, 16 апреля, боевики ИД использовали химическое оружие в отношении иракских военных в одном из недавно освобожденных от джихадистов районов западного Мосула.