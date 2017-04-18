Полиция в Мосуле ликвидировала одного из главарей "Исламского государства"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Полиция Ирака сообщила о ликвидации в Мосуле одного из главарей террористической группировки "Исламское государство", известного как Абу Хаджир ар-Руси. Об этом сообщает РИА "Новости", передает УНН.
По словам председателя федеральной полиции Ирака, генерал-лейтенанта Раеда Шакера, главаря террористов "ИД" уничтожили ракетным ударом, нанесенным по его штабу в районе Ас-Саура в западной части города.
Также издание отмечает, что силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного боевика, но отмечают, что, судя по прозвищу, он может быть выходцем из России.
Напомним, 16 апреля, боевики ИД использовали химическое оружие в отношении иракских военных в одном из недавно освобожденных от джихадистов районов западного Мосула.