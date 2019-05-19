Поліція в Києві затримала групу крадіїв телефонів

КИЇВ. 20 травня. УНН. Подія трапилася у Шевченківському районі на вулиці Богдана Хмельницького.На спецлінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що на нього напали невідомі та забрали мобільний телефон.Оперативний черговий негайно направив за виклик слідчо-оперативну групу та патрульних поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Києві.