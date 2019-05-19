Поліція в Києві затримала групу крадіїв телефонів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Подія трапилася у Шевченківському районі на вулиці Богдана Хмельницького.На спецлінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що на нього напали невідомі та забрали мобільний телефон.Оперативний черговий негайно направив за виклик слідчо-оперативну групу та патрульних поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Києві.
Слідчі провели огляд місця події та опитали потерпілого. Заявник надав правоохоронцям опис імовірних підозрюваних - і поліцейські розпочали пошуки.
Оперативники столичного главку спільно із патрульними поліцейськими затримали групу розбійників. З’ясувалося, що зловмисники вдарили чоловіка по голові, забрали гаджет і втекли.
Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це іноземці, 1986 та 1988 року народження, раніше судимі за скоєння аналогічних злочинів.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочатоткримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Наразі проводяться подальші слідчі дії із затриманими.
Нагадаємо, на Одещині група чоловіків в балаклавах вчинила розбій та вкрала пустий сейф.