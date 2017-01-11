Поліція у Харкові розпочала розслідування щодо травмування будівельника

Інформація про те, що з будівельного майданчику на вулиці Салтівське шосе до відділення реанімації Харківської міської клінічної лікарні з травмою голови доставлено 38-річного працівника будівництва, надійшла до поліції сьогодні близько 13:00.

Попередньо з’ясовано, що під час проведення будівельних робіт з даху дев’ятиповерхового будинку, що будується, зірвалась консоль та впала на будівельника.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень.

У разі виявлення ознак порушення правил техніки безпеки слідчими відділу буде відкрито кримінальне провадження. Наразі співробітники поліції встановлюють усі обставини, свідків і очевидців події.