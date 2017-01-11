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Полиция в Харькове начала расследование в отношении травмирования строителя

Полиция в Харькове начала расследование в отношении травмирования строителя

Киев • УНН

 • 7792 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Харьковские правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования 38-летнего работника строительства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Информация о том, что со строительной площадки на улице Салтовское шоссе в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы с травмой головы доставлен 38-летний работник  строительства, поступила в полицию сегодня около 13:00.

Предварительно установлено, что во время проведения строительных работ с крыши девятиэтажного дома, что строится сорвалась консоль и упала на строителя.

Факт происшествия внесен  в журнал единого учета заявлений и сообщений.

В случае выявления признаков нарушения правил техники безопасности следователями отдела будет открыто уголовное производство. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства, свидетелей и очевидцев происшествия.

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