Поліція столичного регіону накрила виїзний бордель
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Злочинне угрупування з шести сутенерів облаштували мережу виїзних борделів, які діяли у столичному регіоні, а також у Дніпропетровській та Харківській областях. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області, передає УНН.
“Зловмисники організували постачання секс-послуг за 1,5 — 5 тисяч гривень за годину. Для цього залучили до свого бізнесу понад 40 повій різного віку та здійснювали за ними цілодобовий контроль. Також збували клієнтам наркотичні засоби — амфетамін та канабіс”, — йдеться у повідомленні.
Для прикриття своєї протиправної діяльності інтимні послуги надавалися виключно “на виїзд” — за місцем проживання або тимчасового перебування клієнтів.
Під час десяти обшуків поліцейські виявили та вилучили: гроші, наркотики, банківські картки, на які перераховувалися вищевказані кошти, засоби зв’язку, записні книжки зі списками клієнтів та їх адресами і сумами отриманих від них коштів, а також графіки чергування дівчат.
Триває розслідування в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією), а також ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.