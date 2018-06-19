Полиция столичного региона накрыла выездной бордель

“Злоумышленники организовали поставки секс-услуг за 1,5 — 5 тысяч гривен в час. Для этого привлекли к своему бизнесу более 40 проституток разных возрастов и осуществляли за ними круглосуточный контроль. Также сбывали клиентам наркотические средства — амфетамин и каннабис”, - говорится в сообщении.

Для прикрытия своей противоправной деятельности интимные услуги предоставлялись исключительно “на выезд” — по месту жительства или временного пребывания клиентов.

Во время десяти обысков полицейские обнаружили и изъяли: деньги, наркотики, банковские карты, на которые перечислялись вышеуказанные средства, средства связи, записные книжки со списками клиентов и их адресами и суммами полученных от них средств, а также графики дежурства девушек.

Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), а также ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Злоумышленникам угрожает до семи лет лишения свободы.

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