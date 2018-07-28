Поліція: ситуація під час Ходи за єдину помісну церкву спокійна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Станом на 13 годину ситуація під час Ходи за єдину помісну церкву у Києві контрольована та спокійна. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Києві.
Так, близько 12:00 від Володимирського собору вирушила колона учасників Ходи за єдину помісну церкву, яку супроводжують правоохоронці.
"Станом на 13:15 учасники колони продовжують рух. Ситуація за маршрутом вірян контрольована та спокійна. Правоохоронці продовжують забезпечувати безпеку громадського порядку", - повідомили у поліції.
Раніше начальник ГУ НП у місті Києві Андрій Крищенко заявив, що задля безпеки учасників Ходи за єдину помісну церкву поліція працює у посиленому режимі.
Нагадаємо, 28 липня в центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту низкою вулиць.