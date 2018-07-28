Полиция: ситуация во время шествия за единую поместную церковь спокойная
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. По состоянию на 13 часов ситуация во время шествия за единую поместную церковь в Киеве контролируемая и спокойная. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.
Так, около 12:00 от Владимирского собора отправилась колонна участников шествия за единую поместную церковь, которую сопровождают правоохранители.
"По состоянию на 13:15 участники колонны продолжают движение. Ситуация по маршруту верующих контролируемая и спокойная. Правоохранители продолжают обеспечивать безопасность общественного порядка", - сообщили в полиции.
Ранее начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что для безопасности участников шествия за единую поместную церковь полиция работает в усиленном режиме.
Напомним, 28 июля в центре Киева временно ограничат движение транспорта рядом улиц.