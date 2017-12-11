Поліція розслідує спробу вбивства офіцера солдатами військової частини у Харківській області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Поліція розслідує інцидент, що стався у військовій частині в Чугуєві Харківської області. За попередніми даними, двоє солдатів намагалися вбити офіцера за наказом його командира. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Інцидент стався у ніч з 6 на 7 грудня.
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Командир бригади в терміновому порядку викликав свого заступника в частину. По прибуттю комбриг закрив свого заступника в кімнаті з ще двома солдатами і наказав тим вбити його.
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Як стало відомо один з солдатів вдарив офіцера стільцем по голові, однак потерпілий вирвався і зміг втекти від нападників. Він звернувся за медичною допомогою.
Також було розпочато розслідування. Поліція вилучила з місця злочину стільці зі слідами крові.
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Відкрито кримінальну справу за статтями 15 і 115 ККУ - замах на вбивство.