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Поліція розслідує спробу вбивства офіцера солдатами військової частини у Харківській області

Поліція розслідує спробу вбивства офіцера солдатами військової частини у Харківській області

Київ • УНН

 • 15909 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Поліція розслідує інцидент, що стався у військовій частині в Чугуєві Харківської області. За попередніми даними, двоє солдатів намагалися вбити офіцера за наказом його командира. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Інцидент стався у ніч з 6 на 7 грудня.

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Командир бригади в терміновому порядку викликав свого заступника в частину. По прибуттю комбриг закрив свого заступника в кімнаті з ще двома солдатами і наказав тим вбити його.

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Як стало відомо один з солдатів вдарив офіцера стільцем по голові, однак потерпілий вирвався і зміг втекти від нападників. Він звернувся за медичною допомогою.

Також було розпочато розслідування. Поліція вилучила з місця злочину стільці зі слідами крові.

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Відкрито кримінальну справу за статтями 15 і 115 ККУ - замах на вбивство.

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