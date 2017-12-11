Полиция расследует попытку убийства офицера солдатами воинской части в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Полиция расследует инцидент, произошедший в воинской части в Чугуеве Харьковской области. По предварительным данным, двое солдат пытались убить офицера по приказу его командира. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 декабря.
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Командир бригады в срочном порядке вызвал своего зама в часть. По прибытию комбриг закрыл своего заместителя в комнате с еще двумя солдатами и приказал тем убить его.
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Как стало известно один из солдат ударил офицера стулом по голове, однако потерпевший вырвался и смог сбежать от нападавших. Он обратился за медицинской помощью.
Также было начато расследование. Полиция изьяла с места преступления стулья со следами крови.
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Открыто уголовное производство по статьям 15 и 115 ККУ – покушение на убивство.