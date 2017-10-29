Поліція розслідує недбалість комунальних служб через смерть підлітка на Дніпропетровщині
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. За фактом трагедії в місті Кам’янське поліція відкрила кримінальне провадження. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.
Поліція розслідує недбалість посадових осіб, відповідальних за стан будинку, які допустили обвал бетонної плити під’їзду.
“За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 ст.367 Кримінального Кодексу України (службова недбалість). Тривають слідчі дії”- розповіла Г.Старчевська.
Нагадаємо, 28 жовтня у м.Кам’янське на Дніпропетровщині через падіння залізобетонних плит загинув підліток, ще двоє осіб постраждали.