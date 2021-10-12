Поліція розслідує хуліганство під Генконсульством РФ в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Поліція Одеської області розслідує факт хуліганства, який вчинили невідомі в ніч на 12 жовтня на вході в будівлю Генконсульства РФ в Одесі. Як повідомляють у пресслужбі регіонального управління Нацполіції, невідомі залили червоною фарбою ворота дипломатичної місії, передає УНН.
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Як стало відомо, невідомий кинув два пакети червоної фарби в ворота консульства Російської Федерації, після чого побіг у бік Траси здоров'я і зник.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, а на місці події організували охорону. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею ч.1 ст. 296 КК - хуліганство. Ніхто з одеських активістів не оголошував про свою причетність до акції.