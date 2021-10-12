Поліція розслідує хуліганство під Генконсульством РФ в Одесі

Деталі

Як стало відомо, невідомий кинув два пакети червоної фарби в ворота консульства Російської Федерації, після чого побіг у бік Траси здоров'я і зник.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, а на місці події організували охорону. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею ч.1 ст. 296 КК - хуліганство. Ніхто з одеських активістів не оголошував про свою причетність до акції.