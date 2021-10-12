Полиция расследует хулиганство под Генконсульством РФ в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Полиция Одесской области расследует факт хулиганства, совершенный неизвестными в ночь на 12 октября на входе в здание Генконсульства РФ в Одессе. Как сообщают в пресс-службе регионального управления Нацполиции, неизвестные залили красной краской ворота дипломатической миссии, передает УНН.
Детали
Как стало известно, неизвестный бросил два пакета красной краски в ворота консульства Российской Федерации, после чего побежал в сторону Трассы здоровья и скрылся.
На место вызвали следственно-оперативную группу, а на месте происшествия организовали охрану. Правоохранители начали уголовное производство по статье ч.1 ст. 296 УК – хулиганство. Никто из одесских активистов не объявлял о своей причастности к акции.