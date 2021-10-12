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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110115 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 120953 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106978 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106071 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134407 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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2 марта, 04:30 • 120870 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159996 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143148 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Полиция расследует хулиганство под Генконсульством РФ в Одессе

Полиция расследует хулиганство под Генконсульством РФ в Одессе

Киев  •  УНН

 • 16342 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Полиция Одесской области расследует факт хулиганства, совершенный неизвестными в ночь на 12 октября на входе в здание Генконсульства РФ в Одессе. Как сообщают в пресс-службе регионального управления Нацполиции, неизвестные залили красной краской ворота дипломатической миссии, передает УНН.

Детали

Как стало известно, неизвестный бросил два пакета красной краски в ворота консульства Российской Федерации, после чего побежал в сторону Трассы здоровья и скрылся.

На место вызвали следственно-оперативную группу, а на месте происшествия организовали охрану. Правоохранители начали уголовное производство по статье ч.1 ст. 296 УК – хулиганство. Никто из одесских активистов не объявлял о своей причастности к акции.

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