Поліція розповіла подробиці про затриманих на марші за права жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Усіх шістьох затриманих під час маршу за права жінок у Києві відпустили одразу ж після складання протоколів. Про це повідомила спікер поліції Києва Оксана Блищик в коментарі кореспонденту УНН.
"На них склали адміністративні протоколи, і вони пішли собі, куди хотіли", - зазначила пре-секретар.
При цьому вона уточнила, що для складання адмінматеріалів порушників доставили до відділку поліції.
Як повідомляв УНН, у Києві правоохоронці затримали 6 осіб, які намагались вчинити провокації на марші за права жінок, що проходив 8 березня.
Нагадаємо, у Києві 8 березня відбувся марш за права жінок. В його ході було затримано кілька провокаторів, які намагались вдатися до провокацій та кинули в колону маршу піротехніку.