Поліція розглядає версію про вибух ручної гранати біля метро в Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Поліція розглядає версію, що причиною вибуху біля станції метро Varby Gard у Стокгольмі стала ручна граната, передає УНН з посиланням на Aftonbladet.
"Ми не можемо бути на 100% впевненими в тому, що це була ручна граната, однак це робоча версія", - зазначив представник поліції Ларс Альварсі.
Зазначається, що наразі ніхто не затриманий у зв'язку з інцидентом. Поліція вивчає відео з камер спостереження, сподіваючись побачити, хто залишив вибуховий предмет.
Нагадаємо, 7 січня чоловік і жінка отримали поранення і були госпіталізовані внаслідок вибуху біля станції метро Varby Gard у Стокгольмі. Згодом чоловік помер.
За інформацією поліції, 60-річний чоловік підняв предмет із землі, який потім вибухнув.
Правоохоронці наголосили, що вибух не пов’язаний з тероризмом.