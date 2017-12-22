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Поліція провела контрольований вибух біля Букінгемського палацу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Поліція Лондона в своєму твіттері повідомила про скасування тривоги, оголошеної через підозрілий автомобіль поряд з Букінгемським палацом, інформує УНН.

Поліція провела контрольований вибух біля Букінгемського палацу

Поліція Лондона в своєму твіттері повідомила про скасування тривоги, оголошеної через підозрілий автомобіль поряд з Букінгемським палацом.

“Близько 21.40 ми провели контрольований вибух, і ситуація вирішилася — всі дороги зараз відкриті”, — йдеться в тексті повідомлення поліції.

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Поліцейські також подякували місцевим жителям за сприяння.

Раніше повідомлялося, що поліцейські перекрили площу Гайд-парк-корнер, що знаходиться поблизу від садів Букінгемського палацу, через підозрілий автомобіль.

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