Поліція провела контрольований вибух біля Букінгемського палацу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Поліція Лондона в своєму твіттері повідомила про скасування тривоги, оголошеної через підозрілий автомобіль поряд з Букінгемським палацом, інформує УНН.
Поліція Лондона в своєму твіттері повідомила про скасування тривоги, оголошеної через підозрілий автомобіль поряд з Букінгемським палацом.
“Близько 21.40 ми провели контрольований вибух, і ситуація вирішилася — всі дороги зараз відкриті”, — йдеться в тексті повідомлення поліції.
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Поліцейські також подякували місцевим жителям за сприяння.
Раніше повідомлялося, що поліцейські перекрили площу Гайд-парк-корнер, що знаходиться поблизу від садів Букінгемського палацу, через підозрілий автомобіль.