Полиция провела контролируемый взрыв у Букингемского дворца
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Полиция Лондона в своем твиттере сообщила об отмене тревоги, объявленной из-за подозрительного автомобиля рядом с Букингемским дворцом, информирует УНН.
Полиция Лондона в своем твиттере сообщила об отмене тревоги, объявленной из-за подозрительного автомобиля рядом с Букингемским дворцом.
“Около 21.40 мы провели контролируемый взрыв, и ситуация разрешилась — все дороги сейчас открыты”, — говорится в тексте сообщения полиции.
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Полицейские также поблагодарили местных жителей за содействие.
Ранее сообщалось, что полицейские перекрыли площадь Гайд-парк-корнер, что находится поблизости от садов Букингемского дворца, из-за подозрительного автомобиля.