Поліція повідомила про п'ятьох загиблих в аварії шкільного автобуса у США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. П'ятеро людей загинули у ДТП за участю шкільного автобуса у місті Чаттануга в американському штаті Теннесі. Про це повідомляє місцева поліція, передає УНН.
"Підтверджується 5 смертельних випадків у трагічній аварії шкільного автобуса в понеділок на Таллі Роуд", - йдеться у повідомленні поліції у Twitter.
В автобусі перебувало 35 дітей, коли він врізався в дерево в місті Чаттануга в понеділок. За даними влади, п'ятьма загиблими стали учні початкової школи, також було госпіталізовано два десятки інших, пише місцеве видання The Tennessean.
Поліція заарештувала 24-річного водія Джонтоні Уокера, обвинувативши його в смертельному ДТП, безвідповідальному водінні зокрема. Начальник поліції Чаттануги Фред Флетчер сказав, що можуть бути додаткові арешти пізніше.