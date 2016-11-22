Поліція повідомила про п'ятьох загиблих в аварії шкільного автобуса у США

"Підтверджується 5 смертельних випадків у трагічній аварії шкільного автобуса в понеділок на Таллі Роуд", - йдеться у повідомленні поліції у Twitter.

В автобусі перебувало 35 дітей, коли він врізався в дерево в місті Чаттануга в понеділок. За даними влади, п'ятьма загиблими стали учні початкової школи, також було госпіталізовано два десятки інших, пише місцеве видання The Tennessean.

Поліція заарештувала 24-річного водія Джонтоні Уокера, обвинувативши його в смертельному ДТП, безвідповідальному водінні зокрема. Начальник поліції Чаттануги Фред Флетчер сказав, що можуть бути додаткові арешти пізніше.